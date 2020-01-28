"التنمية الصناعية" تسحب ألف قطعة أرض من المستثمرين

أعلن المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن أن الهيئة قررت سحب عدد ألف قطعة ارض من المستثمرين، لعدم قيامهم بتنمية تلك الأراضي خلال الوقت المحدد .

وأضاف" غازي"، أن الهيئة تناقش مع وزارة المالية تخصيص نحو 10 مليارات جنيه لترفيق الأراضي الصناعية خلال الثلاث أعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف طرح 60 مليون متر مربع من الأراضي على المستثمرين نهاية 2020.