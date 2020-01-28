فوز دمنهور والبلدية وتعادل المنصورة وسقوط فاركو في دوري الممتاز "ب"





أسفرت مباريات اليوم بالجولة الثالثة عشر للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى للقسم الثاني عن فوز مثير لفريق الأوليمبي على فريق فاركو المتصدر بثلاثة أهداف نظيفة، عن طريق عبد الله الرويني في الدقيقة 30 وإسلام جمارك هدفين في الشوط الثاني.



وحقق فريق دمنهور الفوز على فريق بيلا بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمار شرف الدين في الدقيقة 28 وأحمد العوضي في الدقيقة 40 للشوط الأول، وسجل هدف بيلا أحمد هاشم في الدقيقة 43 من الشوط الثاني.



وفاز فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد، علي حساب فريق الرجاء بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم بلدية المحلة بهدف أحمد رفعت ريفو في الدقيقة 10، وأهدر محمود شهاب لاعب البلدية ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول,



واضاف عمرو مصطفى الهدف الثاني لفريق البلدية في الدقيقة 7 من الشوط الثاني، واستطاع إبراهيم رخا تسجيل هدف الرجاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 31 .



تعادل فريق أبو قير مع فريق المنصورة بدون أهداف، وتعادل فريق الحمام مع فريق غزل المحلة بنفس النتيجة.



وفاز فريق دكرنس على فريق المالية بهدف نظيف سجله حميده على فى الوقت الضائع، وشهد اللقاء طرد احمد بسيوني دكة، لاعب المالية في الشوط الأول,



ترتيب مجموعة بحري



1- فاركو 26 نقطة

2- غزل المحلة 25 نقطة

3- دمنهور 24 نقطة

4- دكرنس 21 نقطة

5- المنصورة 20 نقطة

6- الرجاء 19 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- الحمام 16 نقطة

9- الأوليمبي 15 نقطة

10- أبو قير 14 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط



