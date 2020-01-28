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عاجل.. حبس أحمد الفيشاوي سنة لعدم إنفاقه على نجلته

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:57 م
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فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
مـروة هيـكل 
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قضت محكمة جنح الدقي، منذ قليل، بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك في جنحه امتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن نجلته لينا الفيشاوي.

وصرح شعبان سعيد المحامي بالنقص ومحامي لينا الفيشاوي، بأن الحكم جاء بعد إنذار الفيشاوي وعرقله التنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الوديه.

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الكلمات المفتاحية

فاروق الفيشاوي حبس فاروق الفيشاوي

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