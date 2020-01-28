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موعد الإعلان عن ملابس منتخب مصر الجديدة من " بوما"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:44 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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انهي الأتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مع شركة بوما للملابس، الإتفاق حول الشكل الجديد لكلابس المنتخبات الوطنية، المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، وعلى موعد الإعلان الجديد.

وسيكون الإعلان عن الملابس فى سبتمبر المقبل بعد إنهاء الاتفاق من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم وبين شركة بوما للملابس.

وأجرى وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم محمد فضل و أحمد عبد الله عضوي لجنة إدارة الاتحاد ومحمد زاهر مدير التسويق بالاتحاد جولة من المفاوضات مع الشركة بألمانيا.

ويأتي التفاوض من أجل التوصل إلى كافة بنود العقد بين الطرفين بما يتفق ومكانة المنتخبات الوطنية المصرية ، حيث طلب الاتحاد زيادة بعض البنود على مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد والشركة منذ ما يزيد عن العام.

ويمتد الاتفاق إلى كافة المنتخبات الوطنية للمراحل السنية المختلفة والصالات والشاطئية والنسائية ، فيما سيتم تخصيص مادة وشكل يتناسب مع المنتخب الأوليمبي المتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بما يتفق ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية والمصرية.

كما تم الاتفاق على تفاصيل الطلبيات المطلوبة ومواعيد تسليمها لتغطية احتياجات المنتخبات خلال الفترة المقبلة.
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