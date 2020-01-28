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لأول مرة.. جنش ينضم لقائمة الزمالك لرحلة أنجولا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:41 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اصطحاب محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق لرحلة أنجولا لمواجهة فريق أول أغسطس.

ويواجه الزمالك نظيره أول أغسطس يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقرر الجهاز الفني اصطحاب اللاعب للقائمة بعد قيده بشكل رسمي وذلك لدخوله في أجواء المباريات بصورة تدريجية إستعدادًا للاعتماد عليه في المباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري.
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