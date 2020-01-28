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الهند وبنجلاديش تتطلعان لإجلاء مواطنيها من ووهان الصينية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:30 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أعلنت الهند وبنجلاديش، اليوم الثلاثاء، أنهما تعملان على إجلاء مواطنيها من ووهان الصينية مركز تفشي فيروس كورونا جديد أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. نقلًا عن وكالة رويترز.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، أن شركة الطيران الهندية "إير إنديا" كانت على أهبة الاستعداد لإجلاء ما يقدر بنحو 250 من الهنود من ووهان في مقاطعة هوبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، في تغريدة "لقد بدأنا عملية التحضير لإجلاء الرعايا الهنود المتضررين من الوضع الناشئ عن تفشي فيروس كورونا 2019 في مقاطعة هوبي بالصين".

وأعلنت السلطات الهندية تعمل على وضع اللوجيستيات الخاصة بنقل الناس من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة والتي تخضع لقيود.

وفي بنجلاديش، صرح وزير الخارجية عبد المؤمن أن المحادثات جارية لإعادة المواطنين البنغلاديشيين من الصين.

وارتفع عدد القتلى من الفيروس إلى 106، اليوم الثلاثاء، حيث سارعت السلطات في جميع أنحاء العالم للحد من انتشاره، ونصحت سلطات الصحة الأمريكية المسافرين بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين.

وأصاب الفيروس آلاف الأشخاص في الصين وانتشر إلى أكثر من عشرة بلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وصرح وزير الصحة "هارش فاردهان"، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد حالات مؤكدة للفيروس في الهند. مضيفًا، أن السلطات تقوم بفحص المرضى المشتبه بهم في مدن متعددة.

وأضاف أنه تم مطالبة جميع المستشفيات بإبقاء المشتبه في إصابتهم بالفيروس في أجنحة العزل.

وأوضح فاردهان "نحن نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدها". وتقوم سبعة مطارات رئيسية في الهند بما في ذلك نيودلهي ومومباي بفحص جميع المسافرين القادمين إلى الهند من الصين.

وقال وزير الصحة البنجلادي "زاهد مالكي" للمراسل إنه لم يتم العثور على أي شخص في بنجلادش حتى الآن، ولكن الحكومة مستعدة إذا ظهرت العدوى.

وأكثر من 400 مواطن بنجلادش، ومعظمهم من الطلاب، تقطعت بهم السبل في ووهان تحت الإغلاق. وأخذ الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لحث السلطات البنجلاديشية على إجلائهم.


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الكلمات المفتاحية

ووهان الصينية ووهان الصيني فيروس كورونا فيروس

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