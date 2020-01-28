"الفجر" ترصد أعمال ترميم سور مجرى العيون (صور)

في تصريحات إلى "الفجر"،



يذكر أن سور مجرى العيون، هو المشروع الطموح للدولة، والذي تهدف لتحويله إلى منطقة جذب سياحي متميزة، عن طريق إزالة العشوائيات المحيطة به واستخدام المساحات للاستثمار السياحي، حيث من المقرر أن تتحول منطقة سور مجرى العيون لشارع المعز 2، حيث أن السور يطلق عليه "هرم العمارة المائية في مصر".

التقطت عدسة كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، عددا من الصور للتجهيزات التي تجريها وزارة السياحة والآثار حاليًا في سور مجرى العيون، في إطار إعادة ترميمه وتجهيزه للزيارة.ومن ناحيته قال عاطف الدباح، مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن رجال الوزارة قاموا بعدد من أعمال التجهيزات بالسور، منها عمل حواجز وأبواب حديدية لحماية المدخل الخلفي للأثر، وعمل سياج حديدي حول المأخذ.وأضافأنه تم عمل حاجزين على المدخل الخلفي للسور وسيتم رفعهما لمستوى أعلى من ذلك، وكذلك باب حديدي لغلق الممر المجاور للسور من ناحية جمعية صناع الأثاث حتى يتم تنفيذ قرار الإزالة الخاص بها، والمتوقف منذ 25 عاما، وكذلك سياج حول مبنى المأخذ من الخارج.وتابع أن أحد أبرز السياسات المتبعة في ترميمات سور مجرى العيون، هي سياسة إعادة التدوير واستخدام الإمكانات المتاحة للوزارة جيدًا قبل اللجوء إلى شركات خارجية، حيث استخدم العاملون في القطاعات المختلفة بوزارة السياحة والآثار، سواء من الحرف التراثية أو غيرها، جميع الخامات الموجودة فعليًا في مخازن الوزارة.