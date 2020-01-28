"أوبك" تسعى لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى يونيو المقبل

قالت مصادر فى أوبك إن المنظمة تريد تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى يونيو على الأقل، مع طرح إمكانية زيادة التخفيضات إذا تأثر الطلب على الخام فى الصين بشكل كبير نتيجة انتشار فيروس كورونا.





وتتجه أسعار العقود الآجلة للنفط لتسجيل خسائر لليوم السادس علي التوالى مع بقاء خام برنت دون 60 دولارا للبرميل. ويوم الاثنين، سجل الخام أقل مستوى فى ثلاثة أشهر عند 58.50 دولار للبرميل فيما أدى تفشى الفيروس إلى إطلاق موجة بيع عالمية للأصول مرتفعة المخاطر.





وسعت السعودية ومنتجون كبار آخرون مثل الإمارات والجزائر وسلطنة عمان لتهدئة الاضطراب فى السوق أمس، ودعوا لتوخى الحذر من توقعات متشائمة بشأن أثر الفيروس على الاقتصاد العالمى والطلب على النفط.







