وزيرة الهجرة: السيسي وافق على تكريم الرؤساء والملوك الذين تعلموا في مصر



وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إلى أنها عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي تكريم كل الرؤساء والملوك والوزراء الذين تلقوا تعليمهم في الجامعات المصرية، ووافق الرئيس على الأمر.



وأوضحت أن وزارة الهجرة بدأت تنشأ قاعدة بيانات للقيادات الذين تلقوا تعليمهم في مصر بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مصر تمهيدا لتكريمهم، منوهة بأن المبادرة بمثابة توجيه تحية لكل القيادات الذين تلقوا تعليمهم في مصر.



ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أنهم يفكرون أن تقدم تلك النماذج العربية والأفريقية التي سيتم تكريمها محاضرة للطلاب في الجامعة التي درس بها.



كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تفاصيل مبادرة "مصر بداية الطريق" لتكريم النماذج الذين تلقوا تعليمهم في مصر، موضحة أن المبادرة تركز على القيادات التي تبوأت مراكز من غير المصريين وتلقوا تعليمهم في مصر.