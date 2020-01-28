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سولسكاير يدافع عن كلوب بسبب هذا الموقف

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:00 م
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سولسكاير وكلوب
سولسكاير وكلوب
مصطفى صابر
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دافع النرويجي اولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونتايتد عن الألماني يورجين كلوب المدير الفني ليفربول عن موقفه تجاه كأس الإتحاد الإنجليزي.

وصرح كلوب إنه لن يشارك أي لاعبين من الأساسيين عندما يستضيف ريدز شروزبري في الجولة الرابعة الشهر المقبلة التي لا يخطط المدير الفني لحضورها.

أدت هذه التعليقات بعد التعادل 2-2 يوم الأحد إلى نقاش واسع وأثارت أسئلة جديدة حول شكل المنافسة ومكانتها.

لم يتمكن فريق يورجين كلوب من التغلب على فريق الدرجة الأولى الإنجليزي شروسبري رغم تقدمه بنتيجة 2-0


يتفهم سولسكاير ، الذي فاز فريقه 6-0 على ترانمير من نفس البطولة ، إزعاج كلوب وشارك في جداله الخاص بكأس الاتحاد الإنجليزي ، بعد أن كان جزءًا من تشكيلة يونايتد التي انسحبت من البطولة عام 2000 للعب في كأس العالم للأندية .

وقال مدرب مانشستر يونايتد "أعتقد أننا جميعا نأسف لعدم مشاركته في عام 2000 ، عندما ذهبنا إلى بطولة كأس العالم الأندية في البرازيل وليس من الجيد أبدًا عدم المشاركة".


لعب أولي جونار سولسكاير في كأس العالم عام 2000 والتي شهدت انسحاب مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سولسكاير:"من المفترض أن تكون استراحة وإذا كنا سنساعد الأندية الإنجليزية ، فهم بحاجة إلى استراحة، ولكن الأمر متروك لكلوب وليفربول لاتخاذ القرارات.

واختتم مدرب اليونايتد: "نحن فقط سعداء لأننا لم نحصل على تكرار لأنفسنا لأنه كان يلعب في أذهاننا ،" ماذا سيحدث إذا؟ "ربما ثلاثة أيام" أقل عطلة بين المباريات".
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