العربية للتصنيع: الاستقرار ساهم في جذب مزيد من الاستثمارات

كشف الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل لقاءه بالسفير الأمريكي في القاهرة، موضحا أن هناك تعاون موجود حاليا ومنذ سنوات طويلة بين الهيئة العربية للتصنيع، والشركات الأمريكية.



وأشار "التراس"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك شراكة مع الشركة العربية الأمريكية لصناعة السيارات منذ أكثر من 25 عاما، معلقا: "شراكة ناجحة الحمد لله.. ونسعى لبناء شراكات أكثر".



وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنهم يعملون على استغلال حركة التنمية في مصر في فتح شراكات جديدة، مؤكدا أن حالة الاستقرار التي تشهدها الدولة ساهمت في جلب مزيد من الاستثمارات.

