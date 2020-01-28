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وزير النقل: تكلفة تنفيذ الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:57 م
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كامل الوزير
كامل الوزير
كرستينا عياد
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أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، التي يبلغ طولها 17.7 كيلو متر، وتشتمل على عدد (15) محطة.

وتفقد الوزير عددًا من المحطات مثل: "الزمالك -الكيت كات -القومية - الدائري"، التقى بالمهندسيين والعاملين في المشروع، كما اطلع على معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة، حيث وصلت نسبة تنفيذ المرحلة بالكامل 27.1%، ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء، وهما:

-الجزء الأول: يمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، بطول 4 كيلو متر، يشمل عدد (4) محطات نفقية، بلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 38% ومخطط إفتتاحه في 2021، حيث تقوم ماكينة الحفر العميق حاليًا بحفر الجزء النفقي بين محطتي ماسبيرو والزمالك، كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطة الزمالك 61%، وبمحطة الكيت كات 73%.

-الجزء الثانى: يمتد بطول 6،6 كيلو مترا من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج، ويشمل 6 محطات: "محطة نفقية، وعدد4 محطات علوية، ومحطة سطحية"، بلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 17%، ومخطط إفتتاحه في 2022.

-الجزء الثالث: يمتد بطول7.1 كيلو متر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة، ويشمل 5 محطـات: "3محطات نفقية، ومحطة علوية، ومحطة سطحية"، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 10% ومخطط إفتتاحه في 2023.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الجولة أهمية هذه المرحلة، حيث أنها تحقق الربط مع الخط الأول في محطة ناصر، والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، مضيفا أن أهمية الخط الثالث تنعكس في تحقيق الربط بين شرق القاهرة وغربها، وأن تكلفة تنفيذ الخط الثالث بالكامل تبلغ حوالي 97 مليار جنيه، وبلغت تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 32.8 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال الجزء الثاني من المرحلة الرابعة، التي تشتمل على ورشة العمرة الجسيمة، التي تعتبر أكبر ورشة في الشرق الأوسط، ومن المخطط إفتتاحه في إحتفالات إبريل 2020 ليصل طول ماتم تشغيله من هذا الخط 23.5 كيلو متر. 

وتوجه وزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، التي يبلغ طولها 19كيلو، تشتمل على عدد (17) محطة، حيث تفقد الوزير أعمال تنفيذ تحويلات المرافق التي تتم من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، مشددًا على متابعة تنفيذ الأعمال بصفة يومية للإلتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال بمواقع المحطات وبما لا يعوق الحركة المرورية بالشارع، طبقًا للتصاريح الممنوحة للأعمال تمهيدًا لتسليم مواقع العمل لمقاولي التنفيذ خالية من أي عوائق.

وأشار الوزير أن تنفيذ هذه المرحلة يجسد عمق العلاقات المصرية اليابانية خاصة في مجال النقل، حيث قامت وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) بإعداد الدراسات والتصميمات ومستندات الطرح الخاصة بهذه المرحلة، كما تم توقيع إتفاقية قرض مقيد ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار مع الوكالة اليابانية للمساهمة في تمويل تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، الذي تبلغ تكلفتها 70 مليار جنيه، كما تم توقيع مذكرة التفاهم مع تحالف شركات متسوبيشي إوراسكوم لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بقيمة حوالى 12.5 مليار جنيه، كما تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق جديدة للتنفيذ.

وأوضح أنه حرصًا من الحكومة المصرية على الاستفادة من التقنيات الألمانية سيتم تأهيل وتدريب الكوادر المصرية على الأساليب الحديثة والمتطورة في مجال حفر الأنفاق تحت إشراف الشركة الألمانية، مضيفًا أنه تم تقسيم الأعمال المدنية، التي سيتم تنفيذها بتحالفات مصرية يابانية إلى جزئين الشرقي بطول 5.1 كيلو متر، وستتولى تنفيذه شركة «تايسى كوربوريشين» اليابانية بالمشاركة مع شركة أوراسكوم، وجاري التفاوض مع الشركتين، والغربي بطول 13.7 كيلو متر، سيتولى تنفيذة 4 شركات مصرية وطنية، كما يجرى الإعداد لطرح أعمال توريد الوحدات المتحركة.
وزير النقل: تكلفة تنفيذ الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه
وزير النقل: تكلفة تنفيذ الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه
وزير النقل: تكلفة تنفيذ الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه
وزير النقل: تكلفة تنفيذ الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه
وزير النقل: تكلفة تنفيذ الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه
وزير النقل: تكلفة تنفيذ الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه
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