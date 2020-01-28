برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية



كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 2019/ 2020، بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.



وبلغت نسبة النجاح 85.2٪ بإجمالي عدد 71025 طالب وطالبة، ووصلت نسبة النجاح بين البنين 81.7٪، بينما نسبة النجاح بين البنات فقد بلغت 88.6٪.



أما عن ترتيب نسب النجاح في الإدارات التعليمية، فقد بلغت نسبة النجاح في إدارة الجمرك 98 ٪، ونسبة النجاح في إدارة العجمي التعليمية 95.3٪، ونسبة النجاح في إدارة غرب التعليمية 93.3٪، ونسبة النجاح في شرق التعليمية بلغت 91.9٪، أما عن نسبة إدارة وسط التعليمية 85.2٪، وفي إدارة منتزه التعليمية 80.2٪.، وإدارة العامرية بلغت 70.7٪، أما نسبة النجاح في إدارة برج العرب 70.1٪.



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http:www.alexandria.gov.egservicesResultsdefault1.aspx

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