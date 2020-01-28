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رسميًا.. حاتم بن عرفة يعود للدوري الإسباني عبر بوابة بلد الوليد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:01 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد من الحصول على توقيع النجم الفرنسي صاحب الأصول التونسية حاتم بن عرفة قادمًا من فريق نادي ستاد رين خلال الصيف الماضي .

 

وخضع اللاعب إلى الفحص الطبي اليوم الثلاثاء ونجح في إجتيازه بنجاح ليتم توقيع العقود وينضم إلى الفريق الإسباني بعقد يمتد طويل الأمد مع النادي .

 

ولا يرتبط اللاعب صاحب الإثنين وثلاثين عامًا مع أي نادي منذ أن إنتهى عقده الصيف الماضي مع فريق ستاد رين وهو الذي خاض أكثر من تجربة مع ليون ومارسيليا ونيوكاسل يونايتد بالإضافة إلى باريس سان جيرمان ونيس.

 

وخاض اللاعب العربي الأصل خمسة عشر مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي آخرها في شهر نوفمبر من العام 2015 .

 

وبذلك يكون حاتم بن عرفة ثاني الصفقات التي يحصل عليها النادي الذي يترأسه الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو بعد جلب راؤول جارسيا كارنيرو من خيتافي في الشتاء الجاري.

 

ويحتل فريق نادي بلد الوليد المركز السادس عشر على سلم ترتيب الليجا برصيد إثنين وعشرين نقطة ويطمح في أن يكون بن عرفة من العناصر التي تساعد الفريق في تحقيق نتائج مميزة .

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الكلمات المفتاحية

نيس ليل حاتم بن عرفة بلد الوليد

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