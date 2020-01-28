"الرقابة المالية": إصدار أول صك بقيمة 50 مليون دولار الشهر المقبل

أعلن سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن الانتهاء من نشرة اكتتاب أول صك فى مصر لصالح شركة سياف بقيمة 50 مليون دولار، على أن يتم إصداره الشهر المقبل.





وأوضح "عبد الفضيل" أنه جارى العمل على إعداد نشرة اكتتاب لإصدار صكوك لصالح شركة طلعت مصطفى بقيمة 2 مليار جنيه، ومتوقع طرحها خلال شهر مارس أو إبريل المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد الهيئة خلال عام 2019،



