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على طريقة فان دايك وماجواير.. عرض خرافي من مانشستر سيتي لضم مدافع إنتر ميلان

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:52 م
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سكرينار
سكرينار
مصطفى صابر
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كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الثلاثاء أن مانشستر سيتي خصص مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني لضم مدافع إنتر ميلان ميلان سكرينيار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

سيجري بيب جوارديولا تغييرات على تشكيلة الفريق في الفترة القادمة من هذا الموسم ، بعد إخفاقه في التحدي للفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي والذي أوشك ليفربول على حسم "البريميرليج".

ومن المتوقع أن يعطي الأسباني أولوية لوسط الوسط الجديد ، بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل فرناندينيو ونيكولا أوتاميندي .

وفقًا لصحيفة "El Desmarque" ، فإن مانشستر سيتي مستعد للقيام بما يلزم للتغلب على ريال مدريد في السباق لإتمام صفقة مع المدافع سكرينار.


وأشار التقرير إلى أن الاتفاق بين مانشستر سيتي والانتر ميلان الإيطالي على وشك الاتمام في إنتقال المدافع سكرينار في الصيف المقبل.

يذكر أن شارك الدولي السلوفاكي في 93 مباراة مع إنتر ميلان منذ انتقاله إلى سان سيرو في عام 2017 ، مما ساعد النيرازوري على أن يصبح أقوى المنافسين ليوفنتوس .
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