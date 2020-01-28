الفخفاخ يغادر مقر دار الضيافة والهادي دمق ينوبه بالمشاورات

قام الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلّف، بمغادرة مقر دار الضيافة، معلنا عن عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 31 جانفي 2020، من أجل الإعلان عن جديد مشاورات تشكيل الحكومة.





وقد كلّف الفخفاخ الهادي دمق أحد أعضاء فريق عمله، بترأس الجلسات التشاورية مع ممثلي الأحزاب، خاصة وأن بعض المصادر تفيد بأن دمق وقع اختياره من قبل الفخفاخ ليكون رئيس ديوانه في الحكومة الجديدة، في حال نيل ثقة البرلمان.



