براتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" توفر 6000 وظيفة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 6 آلاف و482 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال فبراير 2020.



وقال سعفان، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير فرص مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.



وأشار الوزير إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبلهم".



وقال: إن فرص العمل المتوفرة تشمل: مدير تخطيط ومتابعة، وتسويق مؤهل عالي خبرة 3 سنوات، والراتب 5000 آلاف جنيه، وأمين مخزن الراتب 3000 جنيه، ومحاسب بكالوريوس تجارة خبرة 5 سنوات السن حتى 35 سنة، ومهندس معماري بكالوريوس هندسة الراتب 3500 جنيه، وسائقين درجة أولي وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، وأويميجي، وعمال وميكانيكي ديزل، وسمكري سيارات، ولحام ومساعد، وفني معالجة حرارية، وفني قشاط.



كما تشمل الفرص فني إنتاج من الجنسين، ومدير تسويق، ومهندسين زراعة وري وإنتاج ومكافحة، وفني زراعي، وماكينة، ومراقب جودة، وفني ري وتشغيل، ومشرف ثلاجات تعبئة، ومهندسين جودة أرض، وإنتاج زراعي وجودة تعبئة، وبرمجه، وكاشير وحياكة، ومشرف تغذية وإنتاج، وسلامة وصحة مهنية، ومراقب جودة، وعمال تحميل، وسباكة ونجارة، وحدادة، وكول سنتر، و(جوكر، وأورليه، أوفر، السن من 18 حتى 35 سنة الراتب يتراوح من 1500 إلي 2000 جنيه)، وطباخ، ومندوب توصيل، ويتر وكابتن، ومشرف مطعم.



وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: