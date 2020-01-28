أستاذ مناعة: نسبة الوفيات من فيروس كورونا لا تتخطى الـ3%

قالت الدكتورة ولاء عبد اللطيف، أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن أعراض الفيروسات التي تسبب عدوى تنفسية متشابهة جدًا، وأعراض فيروس كورونا تشبه نفس أعراض البرد العادي والتي تتمثل في السخونية وهمدان في الجسم، وعدوى تنفسية وكحة وعطس.



وأوضحت "عبد اللطيف"، خلال حوارها مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا الجديد الذي ظهر خلال 2019، هو سابع فيروس في عائلة الكورونا، مشيرة إلى وجود 105 حالة وفاة حتى الآن في الصين.



وتابعت أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن نسبة الوفيات من فيروس كورونا حتى الآن لا تتخطى الـ 3 %.

