Advertisements
Advertisements
Advertisements

منع لجنة التحقيق في 'فاجعة عمدون' من زيارة المتهم الرئيسي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
تواصل لجنة التحقيق حول "فاجعة عمدون" برئاسة سيدة الونيسي، التحقيق حول الحادثة الأليمة التي هزّت تونس بشهر ديسمبر المنقضي.

وقد أفادت سيدة الونيسي رئيسة اللجنة، بوجود تعطيلات في التحقيقات، كان آخرها منع الأعضاء من زيارة المتهم الرئيسي في القضية دون تبرير، ونقله من سجن باجة إلى سجن جندوبة دون إعلامهم.

وأضافت الونيسي أن أعمال لجنة التحقيق ماتزال متواصلة إلى غاية تحقيق هدف الزيارة، مشيرة إلى أنها ستقدم مقترحا خلال الجلسة العامة بتوسيع صلاحيات لجان التحقيق.

ويذكر بأن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، كان قد أعلن خلال الجلسة العامة ليوم 18 ديسمبر 2019، عن اختيار سيدة الونيسي النائبة عن حركة النهضة، رئيسا للجنة التحقيق البرلمانية في "فاجعة عمدون".

وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، تقلّ 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة، يوم 01 ديسمبر 2019، وأسفر الحادث عن وفاة 30 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية.
Advertisements

أخبار تهمك

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 16 ساعة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

منذ ساعة و نصف

ضربة موجعة لريال مدريد ضد سرقسطة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رئيس الاتحاد الإسباني يفجر مفاجأة عن ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة لضم صفقة الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ ساعة الا ربع

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

إشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب " صفقة القرن "

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ ساعة

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ ساعتين

عاجل.. تحذير سوداني للأهلي قبل موقعة الهلال في أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 4 ساعات

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

12:29 م

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

11:15 ص

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

11:41 ص

إشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب " صفقة القرن "

12:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status