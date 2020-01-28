منع لجنة التحقيق في 'فاجعة عمدون' من زيارة المتهم الرئيسي

تواصل لجنة التحقيق حول "فاجعة عمدون" برئاسة سيدة الونيسي، التحقيق حول الحادثة الأليمة التي هزّت تونس بشهر ديسمبر المنقضي.





وقد أفادت سيدة الونيسي رئيسة اللجنة، بو جود تعطيلات في التحقيقات، كان آخرها منع الأعضاء من زيارة المتهم الرئيسي في القضية دون تبرير، ونقله من سجن باجة إلى سجن جندوبة دون إعلامهم.





وأضافت الونيسي أن أعمال لجنة التحقيق ماتزال متواصلة إلى غاية تحقيق هدف الزيارة، مشيرة إلى أنها ستقدم مقترحا خلال الجلسة العامة بتوسيع صلاحيات لجان التحقيق.





ويذكر بأن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، كان قد أعلن خلال الجلسة العامة ليوم 18 ديسمبر 2019، عن اختيار سيدة الونيسي النائبة عن حركة النهضة، رئيسا للجنة التحقيق البرلمانية في "فاجعة عمدون".



