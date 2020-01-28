Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأييد مجازاة مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:39 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
Advertisements
أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمتضمن مجازاة مسئول شئون قانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة التنبيه، لإهانته جهة عمله أمام القضاء، ورفضت المحكمة طعنه، كما رفضت طلب تعويضه بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتبين للمحكمة، أن الطاعن خروج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف اللوائح والتعليمات وظهر بمظهر غير لائق أثناء مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة منه ضد الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث قام بنعت المذكرة المقدمة من الجهاز، وذم بها بصوت مرتفع أمام هيئة المحكمة ونهره القاضي ثم اعتذر للمحكمة، مما دعاها إلى عدم إثبات الذم بمحضر الجلسة.

وثبت، أن مسلك الطاعن يعد خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة للوائح والتعليمات وإخلالًا بكرامة الوظيفة بالإساءة علنًا إلى جهة عمله والحط من شأنها وقدرها والنيل من هيبتها واحترامها، ويكون قرار مجازاته صحيحا وسليما قانونًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجازاة مسؤول المركزي للمحاسبات

أخبار تهمك

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

منذ ساعة و نصف

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ 41 دقيقة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس الاتحاد الإسباني يفجر مفاجأة عن ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 18 ساعة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 18 ساعة

إشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب " صفقة القرن "

منذ نصف ساعة

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير سوداني للأهلي قبل موقعة الهلال في أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ أقل من ساعة

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد ضد سرقسطة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة لضم صفقة الميركاتو الشتوي

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:29 م

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

12:13 م

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

11:15 ص

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

11:41 ص

إشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب " صفقة القرن "

12:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status