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قبل غلق الميركاتو الشتوي.. برشلونة يسابق الزمن من أجل أوباميانج
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:42 ص
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وكالات
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أوشحت بعض التقارير أن نادي برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع مهاجم آرسنال، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هذا الأسبوع قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية.
وكشفت صحيفة "ذ اميرور" إن الفريق الكتالوني يستهدف لاعبًا جديدًا للتعويض عن المهاجم المصاب لويس سواريز ، ويرى في أوباميانج ، 30 عامًا ، المرشح المثالي قبل الموعد النهائي للانتقال مساء الجمعة.
ويعتبر أوباميانج هو أفضل هداف لفريق أرسنال برصيد 16 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم - لكنه لم يوقع بعد على صفقة جديدة ولا يظهر سوى القليل من الاهتمام بذلك.
ويخشى برشلونة من أن يواصل أرسنال تقييم أوباميانج بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني ، وهو سعر لن يكونوا مستعدين لدفعه مع بقاء أقل من 18 شهرًا على عقده.
لكن النادي الكتالوني يدرك جيدًا أن أوباميانج يائس ويرحب بالعرض الإسباني ويريد اللعب في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.
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