قبل غلق الميركاتو الشتوي.. برشلونة يسابق الزمن من أجل أوباميانج

أوشحت بعض التقارير أن نادي ​برشلونة​ الإسباني يرغب في التعاقد مع مهاجم ​آرسنال​، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هذا الأسبوع قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية.





وكشفت صحيفة "ذ اميرور" إن الفريق الكتالوني يستهدف لاعبًا جديدًا للتعويض عن المهاجم المصاب ​لويس سواريز ​، ويرى في أوباميانج ، 30 عامًا ، المرشح المثالي قبل الموعد النهائي للانتقال مساء الجمعة.





ويعتبر أوباميانج هو أفضل هداف لفريق أرسنال برصيد 16 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم - لكنه لم يوقع بعد على صفقة جديدة ولا يظهر سوى القليل من الاهتمام بذلك.





ويخشى برشلونة من أن يواصل أرسنال تقييم أوباميانج بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني ، وهو سعر لن يكونوا مستعدين لدفعه مع بقاء أقل من 18 شهرًا على عقده.





لكن النادي الكتالوني يدرك جيدًا أن أوباميانج يائس ويرحب بالعرض الإسباني ويريد اللعب في ​دوري أبطال أوروبا​ مرة أخرى.