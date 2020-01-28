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قبل غلق الميركاتو الشتوي.. برشلونة يسابق الزمن من أجل أوباميانج

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:42 ص
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أوباميانج
أوباميانج
وكالات
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أوشحت بعض التقارير أن نادي ​برشلونة​ الإسباني يرغب في التعاقد مع مهاجم ​آرسنال​،  الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هذا الأسبوع قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية.

وكشفت صحيفة "ذ اميرور" إن الفريق الكتالوني يستهدف لاعبًا جديدًا للتعويض عن المهاجم المصاب ​لويس سواريز ​، ويرى في أوباميانج ، 30 عامًا ، المرشح المثالي قبل الموعد النهائي للانتقال مساء الجمعة.

ويعتبر أوباميانج هو أفضل هداف لفريق أرسنال برصيد 16 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم - لكنه لم يوقع بعد على صفقة جديدة ولا يظهر سوى القليل من الاهتمام بذلك.

ويخشى برشلونة من أن يواصل أرسنال تقييم أوباميانج بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني ، وهو سعر لن يكونوا مستعدين لدفعه مع بقاء أقل من 18 شهرًا على عقده.

لكن النادي الكتالوني يدرك جيدًا أن أوباميانج يائس ويرحب بالعرض الإسباني ويريد اللعب في ​دوري أبطال أوروبا​ مرة أخرى.
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