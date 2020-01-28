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35.2 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين خلال 2019

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:20 ص
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بوابة الفجر
محمد عصام
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أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نتائج مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، وذلك خلال وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد الهيئة خلال عام 2019.


وقال "عمران" إن سوق رأس المال فى مصر حافظ على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى، حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات، حيث وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 214.8 مليار جنيه فى العام الماضى.

 وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه فى 2019، وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات، كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث مثلت هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرى. 
 
 
وبالنسبة لنشاط التأمين، قال "عمران" إن إجمالى الأقساط ارتفع لتصل إلى 35.2 مليار فى 2019 مقارنة بـ29.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالى 75 مليار جنيه فى عام 2019 مقارنة بـ67 مليار جنيه فى عام 2018، بزيادة قدرها 11.9%، وعلى صعيد التمويل العقارى، زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى خلال عام 2019، بما يقرب من 18.2% ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه فى عام 2018، وفيما يخص التأجير التمويلى، بلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه فى 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه فى 2018 بزيادة قدرها 34.1%.
 
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هيئة الرقابة المالية الرقابة المالية التأمينات اقساط التامين اخبار الرقابة المالية اخبار الاقتصاد اليوم

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