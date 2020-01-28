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مانشستر يونايتد يصدم إنتر ميلان بشأن سانشيز

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:28 ص
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أليكسيس سانشيز
أليكسيس سانشيز
مصطفى صابر
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أفادت بعض التقارير إن مانشستر يونايتد سيعرض على أليكسيس سانشيز الفرصة للعودة إلى النادي الموسم المقبل ، بعد أن أرسل النجم التشيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى إنتر ميلان.


يعاني فريق أولد ترافورد حالياً من نقص في المهاجمين بسبب إصابة ماركوس راشفورد ، بينما كافح سانشيز أيضًا لوقت اللعب في إيطاليا.

ووفقًا لصحيفة "ذا ميرور" ، فإن يونايتد مستعد لاستقبال ألكسيس في الصيف والسماح له باستئناف مسيرته في مانشستر.

ويقال إن إد وودوارد ، نائب الرئيس التنفيذي في يونايتد ، حريص على إبقاء التشيلي في النادي في فترة ولايته المقبلة ، ولن يقال أنه سيفكر في فكرة السماح له بالمغادرة بشكل دائم.

نجح اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في إحراز خمسة أهداف فقط في 45 مباراة لنادي مانشستر وهو تحت العقد بموجب صيف 2022.

ومع ذلك ، يضيف التقرير أن سانشيز حريص على البقاء في إيطاليا بعد هذا الموسم ، على الرغم من أن قرضه لا يتضمن خيارًا للشراء.
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مانشستر يونايتد انتر ميلان الميلان أليكسيس سانشيز

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