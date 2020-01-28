وزيرة التضامن تصل المنيا لحضور حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان



وستجري الوزيرة جولة تفقدية لعدد من المؤسسات الاجتماعية، إذ يتضمن برنامج الزيارة حضور حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان بمركز تأهيل مرضي الإدمان بمركز سمالوط.





كما ستتفقد الوزيرة مجموعة من المؤسسات الاجتماعية بمركز سمالوط، بالإضافة إلى زيارتها ورش التأهيل بالمركز ومعرض منتجات المتعافين وجمعية النهوض بالمرأة بمركز سمالوط.





وتضم الزيارة أيضا تفقد مؤسسة المصطفي للبنات والبنين التابعة لجمعية النهوض بالمرأة ومؤسسة التثقيف الفكري التابعة لجمعية الشروق بمركز سمالوط إلى جانب حضور المؤتمر التعريفي لبرنامج فرصة.



وصلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى محافظة المنيا، حيث كان في استقبلها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية.