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وزيرة التضامن تصل المنيا لحضور حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:30 ص
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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
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وصلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى محافظة المنيا، حيث كان في استقبلها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية.

وستجري الوزيرة جولة تفقدية لعدد من المؤسسات الاجتماعية، إذ يتضمن برنامج الزيارة حضور حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان بمركز تأهيل مرضي الإدمان بمركز سمالوط.

كما ستتفقد الوزيرة مجموعة من المؤسسات الاجتماعية بمركز سمالوط، بالإضافة إلى زيارتها ورش التأهيل بالمركز ومعرض منتجات المتعافين وجمعية النهوض بالمرأة بمركز سمالوط.

وتضم الزيارة أيضا تفقد مؤسسة المصطفي للبنات والبنين التابعة لجمعية النهوض بالمرأة ومؤسسة التثقيف الفكري التابعة لجمعية الشروق بمركز سمالوط إلى جانب حضور المؤتمر التعريفي لبرنامج فرصة.
وزيرة التضامن تصل المنيا لحضور حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان
وزيرة التضامن تصل المنيا لحضور حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان
وزيرة التضامن تصل المنيا لحضور حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان
وزيرة التضامن تصل المنيا لحضور حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان
وزيرة التضامن تصل المنيا لحضور حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان
وزيرة التضامن تصل المنيا لحضور حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان
وزيرة التضامن تصل المنيا لحضور حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان
وزيرة التضامن تصل المنيا لحضور حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان
وزيرة التضامن تصل المنيا لحضور حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان
وزيرة التضامن تصل المنيا لحضور حفل تخرج 100 متعافي من الإدمان
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن متعافي الادمان المنيا اللواء أسامه القاضي الفجر

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