نصائح وإرشادات "التموين" عند الشراء في الأوكازيون الشتوي

قال أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بالتموين، إنه من حق المستهلك الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي منتج، تتضمن مواصفات المنتج وسعره ورقم السجل التجاري ورقم هاتف المحل التجاري، وهناك حملات مكثفة خلال يومي الجمعة والسبت على المحال التجارية لضمان سير الاوكازيون الشتوي بشكل سليم.



وأضاف "أبو الفضل"، خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أننا لن نتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل ضبط الأسواق، وهناك تنسيق بين مديريات التموين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المسببات لتحرير محاضر، أولها عدم وجود السجل التجاري والفاتورة الضريبية، ومدى الالتزام بالأسعار، وأن يتم كتابة الأسعار على السلع ونسبة الخصم في الاوكازيون الشتوي، وألا تكون الأسعار سهلة النزع أو قابلة للمحو، وأن يكون هناك قائمة أسعار للسلع.



وأكد مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بالتموين، أن مدة الاوكازيون شهر، ويمكن مده وفقًا لمتطلبات السوق، مشددًا على أن نسبة الخصم يتم تحديدها من قبل المحل، ومن حق التاجر أن يختار الوقت المناسب له لانضمامه للاوكازيون.

