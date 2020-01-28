الطالع الفلكي الثّلاثَاء 28/1/2020..تَقَلُّبَات الطّبِيعَة!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 13 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة البِلْدَة من 28 يناير - 9 فبراير.





اليوم 19 طوبة قبطى ، 28 كانُون ثَانِ رُومى، 3 جُمَادَى ثَانِ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الطّبيعة لَوْ رَوّضْتّها تِخدِمَكْ ، تِسِيبْهَا دَايْرَة على حَلّ شعرها تِهِدّك.(سيّد عبدالكريم من فيلم المُهاجر-1994)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المريخ فى القوس تربيع نبتون فى الحُوت - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

المريخ تربيع نبتون نصف محبّة أو نصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثانية عشرة و 34 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





إستدعاء لمخاوف دفينة أو أخطاء قديمة قمت بها تجاه الآخرين فى الماضى (نبتون فى الحُوت) لتشعر بأن قدرتك على تصحيح هذا الخطأ أو التخلص من تلك العقدة صعب (المريخ فى القوس) هذا التربيع يشمل أيضاً شعورك بحبّ عميق لكنّ تمنعه القيود الأخلاقيّة لحبيبة سابقة أصبحت الآن زوجاً لغيرك (نبتون فى الحوت) لتشعر أنّ قدرتك على التحصّل على هذا الحب (المريخ فى القوس) مستحيلة ، مشاعر الإحباط والغيرة ، الشعور بالفشل والضعف وقلة الحيلة ، عُقَد الذنب والإضطهاد ، كلها واردة تحت هذا الإتصال الصّعب.





التخلص من تأثير هذا الإتصال بسيط ببحثك عن مساعدة المُحترفين كاستشارة شيوخ العائلة الكبار لوضعك على أول الطريق لبناء مُستقبلك ، شغل نفسك بهواية مُفيدة أو تذكير نفسك بنقاط قوّتك ومحاولة تعليتها ، لاتقم باستلام أعمال جديدة أو تورّط نفسك بعلاقات عاطفيّة جديدة حتى لاتكون مُجرّد ردّ فعل للهرب من علاقة قديمة فاشلة ، بعد أن يتلاشى تأثير هذا الإتصال الصّعب تدريجيّاً بإمكانك طلب المُساعدة من إناث أسرتك للبحث عن قطّة جديدة أصغر وأجمل من القطة البائسة من الماضى السعيد، ليكون إختيارك/المريخ عن عاطفة صادقة خالياً من مشوشّات عُقَد الماضى/نبتون فتكون نسبة نجاح إختيارك مُرتفعة ، إن كنت فى فترة نقاهة فعليك زيادة الحماية على صحّتك فالمناعة والتحمّل الجسدى/ المريخ مُنخفضة تحت تأثير هذا التربيع لتتماثل للشفاء سريعاً دون إنتكاسات ، بمشيئة الله تَعَالى.





*مهرجان غَاوُرى الهندى ،عيد المرأة الهندى

اليوم إحتفاليّةٌ كُبْرَى فى مقاطعات مَاهَارَاشَتْرَا،راجستان وجوغارات بالهند بأحد الأرواح الإناث فى ثقافة الهندوس والمسئولة عن شئون النّساء وتُدعى غاورى ، هى ذاتها بارفاتى/شاكتى زوجة شيفا المقاتل ،ترجمة إسمها التى فى الجبال أوإبنة سيّد الجبال لإنها تعتبرإبنة هيمافان زعيم جبال الهمالايا ولها أكثرمن إسم منها الخالية من المعاصى /المقدسة/ذات الجسد المتناسق/الموصوفة بالطهر/غامقة البشرة ، يتم تصويرها على صورتيْن يعبّران عن طبيعة المرأة، صورة تُدعى فيها ساتى أو الزّوجة جالسة لجانب زوجها شيفا على شكل زوجة هادئة وديعة ولطيفة بزينتها وجواهرها كاملة، وهو الوجه الرقيق للأنثى والذى يشمل النظافة، العطور والرائحة الزّكيّة ،الصّوت الناعم والجسد المتناسق المريح للناظر، الملابس الزّاهية والمجوهرات، وصورة أخرى تُدعى فيها أومَا وهى الهيئة الخطيرة تكون فيها بدون زوجها جالسةً على ظهر نمر أو أسد ولها من 4 إلى 8 أذرع تمسك السكاكين و السيوف وتتعامل مع الدّم وقدماها تدوسان صدر زوجها بغضب، إنه الوجه الآخر للمرأة والذى يشمل التعامل مع الدّماء،السكاكين فى المطبخ ، البذاءة والتشابك بالأيدى ،غاورى/العادلة المهذّبة وكالى/السّوداء العدوانية لذلك تكون صورها أبيض أو أسود ليوضّحا الشطط والتناقض فى الطبيعة المزدوجة لدى المرأة وتذكير الرجل/الزوج بأن نفوسنا تشمل الجانب الرّمادى (فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) والتوسّط فى الحياة باتزان أفضل لكليهما بدلاً عن أن تشطط المرأة كنماذج سعاد حسنى بفيلم بئر الحرمان ، شادية بفيلم ذات الوجيْن/ عفريت مراتى، ماجدة بفيلم زوجة وخمسة رجال، خلال إحتفال اليوم تقوم الفتيات والنّساء بارتداء أفخر أنواع السّارى والتّزين بالمجوهرات من الأنف و الأذنين وحتى القدم ، رسم تصاميم مِيهِنْدِى بالحنّاءعلى اليَدَيْن والقدميْن وتبادل الزّيارات بينهن وتقديم جوزالهند،الزهور،الموز،الأرز، سارى جديد لبعضهنّ البعض ،تبادل النصائح للمُتزوّجات وترشيح العرسان للعازبات،لايجب أن تنام البنات والنّساء طوال الليلة حتى شروق الشمس لليوم التالى وعليهنّ أن يقضين الليل بأكمله فى اللعب والضحك -جزء من طقوسهم- خاصةً لعب تزيمّاه و فوجادى وهى ألعاب شعبية تشمل التصفيق وضم الذراعين بسرعة تضمن الضحك والمرح ، هو يوم مواتٍ لإصلاح حال الفتيات والنّساء بشكلٍ عام فى ثقافتهم.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ،ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن و مواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة النّعايم لتدخل منزلة البَلْدَة ،وهى ليست نجماً لكنها فرجة/قطعة/مساحة مُظلمة لانجوم فيها تقع بين النّعايم وسعد الذّابح و العرب يُسمّون الفرجة من الأرض بالبلدة ،صدرالإنسان أوالمنطقة بين حاجبيه هى عند العرب بلدة، وتقع منزلة البلدة فى كوكبة/برج الرّامى - القوس عربيّاً ، يُقال عن نوء البلدة (أوّله مُحرّق وآخره مورّق) وهو الطالع الخامس من طوالع الشتاء ، يُنقل فى آخره أفراخ النخيل وتُزرع فيه بذور البطيخ والقطن وفيه أفضل توقيت لزراعة البرسيم ، تقول العرب عن نوء البلدة (إذا طلعت البلدة أصاب النّاس من البرد شدّة وفَشَتْ الرّعدة وأُكلت القشدة ،وقيل للبرد إهده) المرأة أكثر تأثراً بحالة الطقس وتغير المناخ بسبب أن جسم المرأة يزيد فيه الماء بنسبة 10 إلى 15% عن الرّجل وتأثر دورتها الشهرية بالدورة الشهرية للقمر باكتماله بدراً أوجوده فى المحاق/الإحتراق ، وعليه فهذه المنزلة هى الأكثر إزعاجاً من مواسم الشتاء الأربعة ففيها نهاية الشتاء والذى لن يرغب فى المغادرة دون عواصف عنيفة وتعبر عن ذلك الرواية البدويّة أن المربعَانِيّة (الأربعة منازل السابقة - الإكليل/القلب/الشولة/النعايم) أوْصَت وَلَدَهَا الشّقىّ (منزلة البَلدَة) بأن يهجم على النوافذ والأبواب ويتشعلق بها ويحاول نزعها بكل شقاوة (عواصف المنزلة) فتقول لولدها "ياولدى ترانى مَرّيت ولا ضَرّيت ، عليك باللى وقوده ليف وقوته دويف/ العصيدة ، ولاتقرب اللى وقوده سَمَر وقوتُه تَمَرْ" ، بالتوازى فهى المنزلة التى تبدأ فيها زعابيب أمشير بحلول الشهر القبطى ذى الأصل الفرعونى خلالها والمشهور بعواصفه الشديدة، وبما أننا لانزال فى كوكبة الرّامى القوس عربيّاً فالأسطورة الإغريقيّة أن هرقل خلال إطلاقه لسهامه المغمُوسة بسمّ هيدرا على الوحوش أخطأ وأصاب شيرُون ، وبالرّغم من أن شيرُون سيّد فنون العلاج إلا أنه عجزعن علاج نفسه ومات بسبب شدّة سُمّية دم هيدرا، وهى إشارة لغضب الطبيعة فى هذا التوقيت والتى إن أصابت سهامها أحدهم بالمرض آذته كثيراً، بالتوزاى فَرَبْط القصّتيْن بالمرأة (الأم المربعانيّة ، دم هيدرا السّام) يزيد من الإعتقاد فى تقلب الحالة المزاجيّة للمرأة خلال تلك المنزلة وقدرتها على التسبب فى المشاكل بالتوازى مع عواصف المنزلة.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إن لم تتعلم من أخطاء الماضى فعلى الأرجح ستكرر نفس الخطأ لتُعانى نفس العواقب ، تذكر ذلك عند بدء مهمة عمل أو عاطفة جديدة.





برج الثور: قد تواجه موقفاً غير مُشجّع لزميل مُخطئ ، فى حقك أو فى واجبات وظيفته ، لاتُبالغ فى ردّة فعلك خصوصاً إن كان بالإمكان إصلاح الخطأ.





برج الجوزاء: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر كبير من العجرفة والغرور،إحترس من ألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.

برج السّرطان: ترغب أن تجعل الجميع سعداء لكنك لست مجبراً على تمثيل دور المهرج لإضحاك الجميع ، من كثر مزاحه قلّت هيبته.





برج الأسد: شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ، ربما قد وفرت قرشاً أبيض لليوم الأسمر، هذا يعنى الإنتباه لميزانيتك ونفقاتك.





برج العذراء : حاول التخلص من إعتمادك التام على مصدرأو شخص واحد للدخل حتى لا تكون تحت التهديد بخسارته يوماً ما، إنتَقِ ألفاظك فى حديثك مع الآخرين.





برج الميزان: إن تعامل معك أحدهم بعصبيّة أو فظاظة فلا ترد عليه خشونته فربّما كانت بسبب ضغط ، إذا عُرِفَ السبب بَطُلَ العَجبْ.





برج العقرب: بحثك عن الأمان العاطفى قد ينتهى اليوم بعثورك على فتاة أحلامك أو تسوية نزاع مع الزوجة الحبيبة بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: اليوم قد يُمثّل بداية فريش طازجة لك، إنْسَ ما فات وركّز على اليوم والغد،لاتسمح لأشباح الماضى بإفساد جمال الحاضر،إضحك للدنيا تضحكلَكْ.





برج الجدى: إحساسك بالملل وارد، لكن الخبر الممتاز هو أنّ القليل الذى تُنجزه يكون بمشيئة الله تَعَالى مُتقن وبدون أى أخطاء أو ثغرات.

برج الدّلو: لاتصنع المشاكل أوتستفز الآخرين بالدّعس على الأوتارالحسّاسة لديهم عن عمد ، لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.



