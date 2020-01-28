كايلي جينر تنعي لاعب كرة السلة كوبي براينت



يوم الأحد 26 يناير، فقدنا أسطورة كرة السلة كوبي براينت، عندما اندلعت الأنباء بأن المروحية الخاصة بلاعب كرة السلة المتقاعد تحطمت في أحد التلال في كالاباساس - كاليفورنيا. كما توفيت إحدى بناته الأربع جيانا براينت، البالغة من العمر 13 عامًا في الحادث.



منذ اندلاع الأنباء عن الحادث المأساوي لوفاة اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا، توافد المشجعون على مركز ستابلز في لوس أنجلوس لدفع احترامهم، وواصل العديد من المشاهير تبادل تحياتهم وتعازيهم لعائلته.



وكتبت كايلي جينر في إنستجرام ستوري عن وفاة كوبي "ارقد بسلام، وصلواتنا إلى هذه العائلات".



كما شاركت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا في أنها تعرف شخصيًا الطيار آرا زوبايان، الذي كان مسؤول عن طائرة اللاعب وابنته وسبعة أشخاص آخرين. لم يكن هناك ناجون.



وأضافت كايلي: "ما زلت لا أصدق هذا. كانت تلك المروحية التي أطيرها من وقت لآخر مع هذا الطيار آرا. كان رجلًا لطيفًا".



في نوفمبر 2019، بمناسبة عيد ميلاد دريم كارداشيان، ذهبت كايلي وشقيقها روبرت كارداشيان في رحلة بطائرة هليكوبتر من نفس الطراز الذي مات فيه كوبي- طائرة هليكوبتر من طراز سيكورسكي إس -76. وفقًا للصورة المنشورة على إنستجرام وقت عيد ميلاد دريم، كانت عائلة كارداشيان وجينر تطير في طائرة من نوع Sikorsky S-76B.



انتقلت كايلي أيضًا إلى إنستجرام لمشاركة صورة الراحل كوبي وابنته، وكتبت عليها "في ضياع الكلمات في الوقت الحالي. نصلي من أجل هذه العائلة الجميلة".



حتى صباح اليوم، تم التعرف على الضحايا السبعة الباقين علنًا.



وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، وإلى جانب الطيار كوبي وابنته وجون التوبيلي، كان الضحايا الآخرون زوجته كيري التوبيلي وابنتهم أليسا التوبيلي - التي لعبت في نفس فريق النادي مع جيانا - وكريستينا ماوزر وسارة تشيستر وابنتها بايتون تشيستر.



نجا كوبي من زوجته فانيسا براينت وبناته الثلاث، ناتاليا البالغة من العمر 17 عامًا، وبيانكا البالغة من العمر 3 سنوات وطفلها كابري البالغ من العمر 7 أشهر.



يوم الاثنين، عاودت مقابلة عام 2018 مع أليكس رودريغيز كورب مع إيه - رود وبيج كات على وسائل التواصل الاجتماعي، شارك فيها كوبي سبب نقل المروحيات من منزله في مقاطعة أورانج إلى منطقة لوس أنجلوس.



وقال كوبي في المقابلة التي أجريت معه في ذلك الوقت: "بدأت حركة المرور تزداد سوءًا حقًا. كنت جالسًا في حركة المرور وانتهى بي الأمر وكأنني مسرحية مدرسية لأنني كنت جالسًا في حركة المرور، استمر هذا الأمر في التزايد، وكان عليّ أن أجد طريقة لا يزال بإمكاني تدريبها والتركيز على المركبة ولكن لا أهدر الوقت العائلي. لذلك عندما نظرت إلى المروحيات وأتمكن من النزول والعودة في 15 دقيقة".



وأضاف كوبي: "كل فرصة أراها وأقضي بعض الوقت معها، حتى لو كانت 20 دقيقة في السيارة، أريد ذلك".



أعلن هذا الصباح أيضًا أنه سيتم ضم اللاعب الراحل إلى قاعة مشاهير كرة السلة في نايسميث كجزء من فصله لعام 2020.



وقال متحدث باسم قاعة مشاهير كرة السلة التذكارية في نايسميثل E News: "إن قاعة المشاهير تنضم إلى بقية العالم لكرة السلة في الحداد على وفاة كوبي براينت المفاجئة، وهو مرشح لدورة عام 2020 ورمز للعبة. نحن نقدم خالص التعازي لعائلة براينت وجميع هؤلاء تأثرنا بهذه المأساة، ونتطلع إلى الإعلان عن المتأهلين لنهائيات كأس العالم لكرة السلة في نهاية الأسبوع والكشف عن الدرجة الكاملة لعام 2020 في نهائيات دوري الدرجة الرابعة للرجال في أبريل".



قبل تقاعده في عام 2016، فاز براينت بخمسة ألقاب في الدوري الاميركي للمحترفين خلال مسيرته المهنية لمدة 20 عامًا في كرة السلة.

