التموين تعلن بدء الأوكازيون الشتوي: 5 آلاف محل مشارك

قال أحمد أبوالفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بالتموين، إنهم يقومون بحملات على المحلات طوال العام، ولكن يتم تكثيف الحملات خلال المناسبات مثل فترات الأوكازيون الشتوي أو الصيفي، وغيره من المناسبات.



وأشار "أبوالفضل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة التموين بفروعها المختلفة لا تعمل في جزر منعزلة، وإنما هناك تنسيق بينهم، مستدلا بالتنسيق الأخير الذي تم بين الوزارة والغرف التجارية للترتيب للأوكازيون الشتوي.



وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بالتموين، أن هناك 5 آلاف محل مشارك في الأوكازيون الشتوي، منوها بأن المشاركة في الأوكازيون إختياري وليس إجباري، لافتا إلى أنهم تخيروا 27 يناير بداية للأوكازيون الشتوي ليتوافق مع بداية إجازة نصف العام، وافتتاح معرض الكتاب.

