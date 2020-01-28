بروسيا دورتموند يقترب من ضم نجم يوفنتوس

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء عن وجود نية لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند من الحصول على خدمات نجم يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وقالت صحيفة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية أن إيمري كان بات على مقربة من الإنضمام إلى أسود الفيستفال خاصةً أن نجم البيانكونيري خرج من حسابات مديره الفني ماوريسيو ساري والذي دائمًا ما يقرر إبقاءه على مقاعد البدلاء .

وأكمل التقرير إلى أن مسألة إتمام الصفقة باتت مسألة وقت ليس أكثر ومن المرجح أن تنتهي هلال الساعات القليلة المقبلة حيث رفع دورتموند عرضه إلى 22 مليون يورو بعد أن كان في البداية 18 مليون فقط ويعتبر العرض الحالي أرقب للقيمة التي يريد يوفنتوس الحصول عليها وهي 25 مليون .

ومن المحتمل أن يوافق البيانكونيري على الصفقة مع وضع بعض البنود الخاصة بالمكافأت ونسبة من بيع اللاعب مستقبلًا بالإضافة إلى الحصول على مبالغ إضافية أخرى في حالة تحقيقة للألقاب وسيكون العقد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وضع بند إعادة الشراء .