طالبان تمنع القوات الأفغانية الوصول إلى موقع تحطم طائرة أمريكية

صرح مسؤولون، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأفغانية ومقاتلي طالبان اشتبكوا في منطقة بوسط البلاد حيث تحطمت طائرة عسكرية أمريكية بينما كانت الحكومة تحاول الوصول إلى موقع الحطام في معقل لطالبان.



وصرح الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أن طائرة من طراز E-11A تحطمت في مقاطعة غزنة، ولكن المتنازع عليها من طالبان تدعي أنها أسقطت الطائرة، دون أن تذكر عدد من كانوا على متنها أو إذا قتل أي منهم. حسبما ذكرت رويترز.



وقال خالد ورداك قائد شرطة إقليم غزنة لرويترز، إن قوات الأمن أرسلت إلى الموقع فور تلقي تقرير عن الحادث في منطقة ديه ياك لكن كمين نصبه مقاتلو طالبان.



وأضاف ورداك "بناءً على معلوماتنا، هناك أربع جثث، واثنتان كانتا على قيد الحياة وهما في عداد المفقودين"، مضيفًا أن القوات تلقت لاحقًا أمرًا بالانسحاب، وأنه يتم اتخاذ إجراء محمول جوًا بدلًا من ذلك.



وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن القوات الأفغانية المدعومة بدعم عسكري أمريكي حاولت الاستيلاء على المنطقة المحيطة بالطائرة المحطمة واشتبكت مع مقاتلي داعش المتشددة.



وأوضح لرويترز أن المحاولة صدت، ولكنه أضاف أن طالبان ستسمح لفريق الانقاذ بالوصول الى الجثث من موقع التحطم.



وأضاف أن "مقاتلي طالبان على الأرض أحصوا ست جثث في موقع تحطم طائرة أمريكية"، وأوضح أيضًا، أنه على الرغم من أنه كان يمكن أن يكون هناك المزيد، إلا أن الجماعة المسلحة لم تكن متأكدة، لأن الحريق قد حوّل كل شيء إلى رماد.



وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم، وقال المسؤولون الأمريكيون إن الطائرة كانت تقل عن خمسة عندما تحطمت، وقال أحد المسؤولين إن المعلومات الأولية أظهرت أن هناك اثنين على الأقل.



وأوضح مسؤول دفاعي أمريكي لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن الموقع لم يزوره الموقع من قبل مسؤولين أمريكيين، أو أي أعضاء آخرين في القوة الدولية في أفغانستان، ولكن طالبان تدعي أنها أسقطت الطائرة مضللة، مضيفًا أن تحقيقًا أوليًا أظهر وجود خطأ ميكانيكي.



