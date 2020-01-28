شبان قنا ينهي إجراءات قيد الايفواري"اكا"

انهي مسؤلو نادي الشبان المسلمين بقنا، إجراءات قيد اللاعب الايفوارى "انج اكا "بعد ووصول البطاقه الدوليه الخاصة باللاعب.



وقال كمال الزين ، المدير الفني للفريق، إن اللاعب منتظم في تدريبات الفريق منذ فترة، ولم يتم قيده بسبب عدم وجود سيستم دولى لنادى الشبان المسلمين.



وأضاف انه تم التعاون مع إدارة نادي قنا، الممثلة في المهندس أشرف سعد رئيس مجلس الإدارة، لاستخدام السيستم الخاص بنادي قنا، وتم إنهاء إجراءات قيد اللاعب بعد أن تم توقيع تنازل من نادى قنا لنادى الشبان المسلمين بقنا.



يذكر ان "اكا" من مواليد97 يلعب في مركز وسط الملعب المدافع، ويمتاز ببنيانه القوي وادائه الرجولي داخل الملعب، ليكون إضافة قوية لفريق نادي الشبان المسلمين.



وتعد صفقة الايفواري "اكا"، خامس صفقات الفريق القنائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد أن تم التعاقد

مع أحمد سمير، و محمد مجدى، وشهاب شفيق، ومحمود عوض.



وعلم " الفجرالرياضي" من خلال مصادره أن هناك صفقة قوية سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، ليختم بها الفريق القنائي قبل انتهاء فتره الانتقالات الشتويه



ويحتل فريق نادي الشبان المسلمين بقنا المركز الرابع بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد 22 نقطة.