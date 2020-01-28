"شبورة وبرودة".. هذا ما قالته الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 28/1/2020، يشهد برودة شديدة وشبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة صباحا.





ويسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وغيوم أحيانا والرياح معتدلة، ويسود السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع فرص لسقوط أمطار والرياح تكون نشطة أقصى الغرب.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، كم تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجات

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات

سانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى 00 درجة