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ارسنال وبورنموث 1/2 في كأس الاتحاد الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:38 ص
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ارسنال وبورنموث
ارسنال وبورنموث
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مباراة ارسنال وبورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

ارسنال وبورنموث، تغلب فريق ارسنال الإنجليزي على مضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الإثنين، على ملعب "فيتاليتي"، ليتأهل لدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ملخص وأهداف مباراة ارسنال وبورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
افتتح ارسنال التسجيل مبكرًا في الدقيقة 5 عن طريق بوكايو ساكا بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء يفشل حارس بورنموث في التصدي لها، وأضاف زميله إدوارد نيكيتاه الهدف الثاني في الدقيقة 26 بعد كرة عرضية أرضيه ليضعها بسهولة على يمين الحارس، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/2 للجانرز.

وفي الشوط الثاني، أحرز بورنموث هدفه الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع عن طريق سام ستوريدج بتسديدة من داخل المنطقة بعد خطأ دفاعي فادح، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2 للفريق اللندني.

وتأهل أرسنال على الدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على نظيره ليدز يونايتد 0/1 في دور الـ64، في المقابل حقق بورنموث الفوز على نظيره لوتون تاون 0/4.

بهذا التأهل، يلعب أرسنال وبورتسموث في دور الـ 16، كما قضت قرعة الدور الخامس من كأس إنجلترا.

وأجريت قرعة كأس إنجلترا الدور القادم من البطولة العريقة قبل دقائق قليلة، وقضت بمواجهة نارية بين تشيلسي وليفربول، في حال نجاح زملاء محمد صلاح الشبان في تخطي عقبة شروسبري فريق الدرجة الثالثة، في مباراة الإعادة، بعد تعادل الفريقين إيجابياً بهدفين في كل شبكة في مباراة الأحد.

وبدأ أرسنال مباراته أمام بورنموث بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين – شكودران موستافي – سوكراتيس باباستاثوبولوس – بوكايو ساكا.

خط الوسط: ماتيو جندوزي – جرانيت تشاكا – جوزيف ويلوك - نيكولاس بيبي.

خط الهجوم: إدوارد نكيتيا- جابرييل مارتينيلي.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ارسنال وبورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي:-

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