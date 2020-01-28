هذه هي مواصفات فتى أحلام غادة عبدالرازق

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن سبب قبولها للعمل في فيلم "حفلة 9"، أثناء لقائها مع برنامج "إم بي سي تريندنج"حيث أوضحت أن السيناريو مكتوب بشكل جيد، وأن الشخصية التي ستقدمها جديدة عليها، ولم تقدم بأدائها من قبل.



وتحدثت غادة عن تفاصيل الشخصية التي ستقدمها حيث قالت أنها تجسد دور سيدة متزوجة تُدعى روز ولديها ابنة، كانت تعمل"بالرينا" ولكنها قامت بالاعتزال.



وأضافت غادة عبدالرازق أنها تستعد للمشاركة في الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل "سلطانة ام عز"، مضيفة أن المسلسل ينتمنى لنوعية للأعمال الشعبية، لافتة إلى أنها قد لا تلحق بالسباق الرمضاني لضيق الوقت، وربما يتم تأجيل العرض للعام المقبل.





وروت غادة عن الصورة التي انتشرت لها بفستان الزفاف، فأوضحت غادة أن الصورة ترويجية للفيلم الجديد، وقالت: "كنت أتمنى والله يكون حقيقة".



وكشفت غادة عن مواصفات زوجها المستقبلي، حيث قالت أنه لابد أن يكون رجلاً محترم وطموح ويحبها، لافتة إلى أنها لا تهتم أن يكون ثريا للغاية.