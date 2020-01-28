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خطوة واحدة تقرب برشلونة من ضم هداف البريميرليج

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:42 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجر تقرير صحفي صادر من العاصمة الإنجليزية لندن مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في إقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من الحصول على خدمات هداف الدوري الانجليزي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

 

وقالت صحيفة " ديلي تيليجراف " الصادرة من إنجلترا أن أوباميانج يعتبر واحد من الاهداف التي يعول عليها برشلونة قبل نهاية الميركاتو في حالة فشل الفريق في الحصول على خدمات الدولي الاسباني رودريجو مورينو مهاجم فريق نادي فالنسيا .

 

وأضافت الصحيفة إلى أن الجانرز سوف يطلبون مبلغ 50 مليون جنية إسترليني من أجل التخلي عن قائدهم والحاصل على هداف البريميرليج الموسم الماضي بـــ22 هدفًا مناصفة مع الدولي المصري محمد صلاح وزميله في الريدز السنغالي ساديو ماني .

 

ويتبقى في عقد اللاعب مع فريقه اللندني ثمانية عشر شهرًا لكنه صرح في أكثر من مناسبة أنه يريد اللعب في الليجا وسيكون القرار الأقرب في حال أراد الرحيل الإنتقال إلى البلوجرانا خاصًة أن فريقه يبتعد كثيرًا عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل .

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الكلمات المفتاحية

بيير إيميريك أوباميانج برشلونة الدوري الانجليزي الدوري الاسباني ارسنال

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