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بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام؟

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:48 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، لخوض مباراة قوية أمام فريق وست هام، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول ووست هام، يوم غداً الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

ويأمل فريق ليفربول، بقيادة الألماني يورجن كلوب في تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط من أجل توسيع الفارق إلى 19 نقطة مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

رقم مميز للفرعون المصري أمام الفريق اللندني
وخاض محمد صلاح 4 مواجهات من قبل مع ليفربول أمام فريق وست هام، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف آخر، يستعرضها لكم "الفجر الرياضي"، كالتالي:

المواجهة الأولى
كانت المواجهة الأولى في الجولة الحادية عشر، موسم 2017/2018، وانتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف، وتمكن صلاح من تسجيل هدفين.

المواجهة الثانية
المواجهة الثانية كانت في الجولة الثامنة والعشرين من الدور الثاني من نفس الموسم، وانتهت بنفس نتيجة الدور الأول، وسجل صلاح هدف وصنع آخر.

المواجهة الثالثة
كانت المواجهة الثالثة في افتتاح مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وانتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة، وتمكن صلاح من تسجيل هدف.

المواجهة الرابعة " ذكرى سيئة لعشاق ليفربول"
كانت المواجهة الرابعة في الدور الثاني من الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولم يتمكن صلاح من تسجيل أي هدف.

كما تحمل تلك المواجهة ذكرى سيئة لعشاق ليفربول، حيث كان ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي أنذاك والفارق 5 نقاط أمام صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، وبعد التعادل أصبح الفارق 3 نقاط، وتمكن السيتيزن من تحقيق لقب البريميرليج وإستمرار معاناة الريدز مع اللقب الغائب منذ عام 1990.

ترتيب ليفربول في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، جمعهم من 22 إنتصار، وتعادل وحيد، ولم يتلقى الهزيمة حتى الأن في البريميرليج.

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