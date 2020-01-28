Advertisements
Advertisements
Advertisements

وست هام يونايتد ضد ليفربول| رحلة ليفربول الشيقة في البيرميرليج تصطدم بعناد المطارق .. من يحسم قمة الحديد والنار؟

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:43 ص
Advertisements
ليفربول
ليفربول
علي خلاف
Advertisements
يستعد ملعب لندن الأولمبي معقل المطارق مساء غد الأربعاء لاحتضان مباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول في الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 .

موعد مباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تُقام مباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول في الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 مساء غد الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي ودبي وستنقل عبر قناة بي إن سبورتس 2.

طموح الريدز يصطدم بعناد ويست هام يونايتد
تعد مباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول في الجولة الثامنة عشر المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز واحدة من أهم مباريات الريدز خلال هذا الموسم حيث يدخل الفريق الأحمر مواجهة المطارق بعد فشل نادي أبناء المدرب يورجن كلوب في العبور إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بعد أن تعادل مع فريق شروزبيري تاون في إطار مباريات الدور الرابع من البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم.

ويسعى المدرب الألماني يورجن كلوب لاستكمال سلسلة الانتصارات في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز وتوسيع الفارق بين الريدز وأقرب الملاحقين إلى 19 نقطة والمضي خطوة جديدة في سبيل تحقيق حلم البيرميرليج الذي غاب عن خزائن الريدز لمدة ثلاثون عاما ولكن طموح الأحمر يصطدم بعناد أصحاب الأرض فريق ويست هام يونايتد الذي لن يكن فريسه سهله في يد ليفربول غدا الأربعاء حيث يدخل المطارق مباراة متصدر الدوري الانجليزي وعينهم على الفوز نظرا لأن المباراة ستلعب على ملعب لندن الأولمبي بالإضافة إلى أن الفريق يحتل مركز متأخر في بطولة الدوري الانجليزي حيث وصل إلى الترتيب الـ17 برصيد 23 نقطة فقط.

تأجيل مباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول
وقد تأجلت تلك مباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول في الجولة الـ18 بسبب انشغال الريدز ببطولة كأس العالم للأندية التي لُعبت منذ أكثر من شهر والتي فاز بها الفريق الإنجليزي بعد التغلب في النهائي على فريق فلامينجو البرازيلي.

ترتيب ليفربول في الدوري الانجليزي
وفي سياق متصل يدخل أبناء المدرب يورجن كلوب مباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول وهم في صدارة ترتيب مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 67 نقطة من 23 جولة حقق الريدز الفوز في 22 لقاء وتعادل في مباراة وحيدة حيث يخشى الألماني حدوث أية مفاجآت في مواجهة الغد أمام المطارق.

ترتيب ويست هام يونايتد في الدوري الانجليزي
وعلى الجانب الآخر يدخل أصحاب الأرض فريق ويست هام يونايتد لقاء الغد أمام ليفربول وهم في مركز متأخر في ترتيب جدول الدوري الانجليزي حيث يأتي الحديديون في المركز الـ17 برصيد 23 نقطة من نفس العدد من المباريات ، حيث تحقق الفوز في 6 مواجهات والتعادل 5 ، بينما تلقى أبناء المدرب ديفيد مويس الخسارة في 12 مناسبة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وستهام ليفربول اليوم الان الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 14 ساعة

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة| زيدان يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم.. لهذا السبب

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة جديدة حول واقعة "سوبر بابا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة سارة من كيكي سيتين إلى لاعبي برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي

منذ حوالي 15 ساعة

شديد البرودة وغائم.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. سبب تأديبي وراء استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

ليفربول "طمعان" في وست هام للابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول أمام وست هام

الصحف الإنجليزية تسلط الضوء على تعثر ليفربول أمام وست هام (صور)

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

02:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status