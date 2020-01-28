"القوى العاملة" تُعلن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للملابس الجاهزة بالزيتون، براتب يصل إلى 3 آلاف جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة لدى الشركة، عدد 49 وظيفة إشرافية، براتب يبدأ من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، بالإضافة إلى 120 عامل تشطيب، براتب 1500 جنيه.



كما توفر الشركة وظيفة لـ125 عامل ماكينة، من الذكور والإناث، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، براتب يبدأ من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه.

