وزيرة الهجرة: البابا قيمة وطنية.. وشيخ الأزهر مثل والدي



وأضافت "مكرم"، خلال استضافتها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنها تعتبر نفسها ابنة للإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتعتبره والدها، معقبة: "أرافقه في معظم الرحلات في الخارج وهو دائما ما يحرص على تواجدي معه في المؤتمرات الخارجية".



وروت وزيرة الهجرة، أحد المواقف في أحد مؤتمرات الأزهر الشريف في الخارج، وحرص شيخ الأزهر على أن تكون من ضمن المتحدثين، قائلة: "حرصت في أول حديثي بالمؤتمر على التأكيد لفضيلة الإمام الأكبر أنني بنت الكنيسة المصرية، والأزهر الشريف أيضا يمثلني في نفس الوقت".



وصفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بأنه قيمة وطنية كبيرة، معلقة: "حمى مصر من إشعال أي صراعات محتملة ولا أحد يستطيع إنكار دوره الوطني".