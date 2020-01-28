تقارير إسبانية تكشف موعد عودة ديمبلي

بات الجناح الفرنسي ونجم نادي برشلونة الإسباني عثمان ديمبلي على أعتاب العودة مرة أخرى لصفوف برشلونة بعد غياب طويل بسبب الإصابة.





ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن ديمبلي يخوض حالياً فترته التأهيلية الأخيرة ضمن برنامجه العلاجي للعودة من الإصابة.





وأضافت ماركا أن ديمبلي سيعود للمشاركة في المباريات في غضون أربعة أيام فقط، منذ غيابه عن الفريق في نوفمبر الماضي.





ويعد برشلونة ومدربه كيكي سيتين في أمس الحاجة في الوقت الحالي للنجم الفرنسي، في ظل إصابة لويس سواريز وتحول جريزمان لمركز قلب الهجوم والإعتماد على الشاب أنسوا فاتي في مركز الجناح.





وتعرض ديمبلي للإصابة في نوفمبر الماضي في فخذه الأيمن في مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو.





وبدأ ديمبلي برنامجه العلاجي في العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق، قبل أن يعود لبرشلونة خلال الإسبوع الماضي ويبدأ البرنامج العلاجي الختامي تمهيداً لعودته للملاعب.





وتقلصت مشاركات ديمبلي على تسع مباريات فقط مع برشلونة بين الأساسي والبديل، بمجموع دقائق 492 دقيقة فقط، وذلك في ظل تعرضه لخمس إصابات هذا الموسم ونياله بطاقه حمراء في مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.





وإنضم ديمبلي لبرشلونة في صيف عام 2017 مقابل 120 مليون يورو، بعد رحيل النجم البرازيلي نيمار نحو باريس سان جيرمان الفرنسي.



