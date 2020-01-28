Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقارير إسبانية تكشف موعد عودة ديمبلي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:12 ص
Advertisements
ديمبلي
ديمبلي
عبد القادر عرابي
Advertisements
بات الجناح الفرنسي ونجم نادي برشلونة الإسباني عثمان ديمبلي على أعتاب العودة مرة أخرى لصفوف برشلونة بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن ديمبلي يخوض حالياً فترته التأهيلية الأخيرة ضمن برنامجه العلاجي للعودة من الإصابة.

وأضافت ماركا أن ديمبلي سيعود للمشاركة في المباريات في غضون أربعة أيام فقط، منذ غيابه عن الفريق في نوفمبر الماضي.

ويعد برشلونة ومدربه كيكي سيتين في أمس الحاجة في الوقت الحالي للنجم الفرنسي، في ظل إصابة لويس سواريز وتحول جريزمان لمركز قلب الهجوم والإعتماد على الشاب أنسوا فاتي في مركز الجناح.

وتعرض ديمبلي للإصابة في نوفمبر الماضي في فخذه الأيمن في مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو.

وبدأ ديمبلي برنامجه العلاجي في العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق، قبل أن يعود لبرشلونة خلال الإسبوع الماضي ويبدأ البرنامج العلاجي الختامي تمهيداً لعودته للملاعب.

وتقلصت مشاركات ديمبلي على تسع مباريات فقط مع برشلونة بين الأساسي والبديل، بمجموع دقائق 492 دقيقة فقط، وذلك في ظل تعرضه لخمس إصابات هذا الموسم ونياله بطاقه حمراء في مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

وإنضم ديمبلي لبرشلونة في صيف عام 2017 مقابل 120 مليون يورو، بعد رحيل النجم البرازيلي نيمار نحو باريس سان جيرمان الفرنسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ديمبلي برشلونة الكرة المصرية الان الدوري الانجليزي الدوري الاسباني

أخبار تهمك

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. سبب تأديبي وراء استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة جديدة حول واقعة "سوبر بابا"

منذ حوالي 3 ساعات

أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة سارة من كيكي سيتين إلى لاعبي برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

شديد البرودة وغائم.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الثلاثاء

منذ أقل من ساعتين

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 13 ساعة

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لتهميش كورتوا وإستقطاب أخطبوط جديد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رسميا.. صدمة في مدة غياب ديمبلي عن برشلونة

بديل سواريز.. 3 حلول أمام كيكي سيتين لتعويض غياب الأوروجوياني عن برشلونة

أخبار سارة لسيتين قبل موقعة غرناطة

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين: كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين وخطوة مفاجئة من نيمار ضد البرسا والعثور على خليفة إنييستا

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

02:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status