كريم عبد العزيز يكشف سبب رفض أحمد السقا مشاركته في بطولة "ولاد العم"









وأوضح أن سبب رفض السقا، الفيلم هو استعداده في ذلك الوقت لبطولة فيلم "إبراهيم الأبيض.



يعتبر فيلم" ولاد العم "من أنجح وأشهر الأفلام التي قدمها كريم عبد العزيز، خلال مشواره الفني، حيث حقق هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في السينما.



فيلم ولاد العم، شارك به كوكبة كبيرة من النجوم بجانب كريم عبد العزيز، مني زكى، شريف منير، إنتصار، إيمان، كندة علوش، ومن إخراج شريف عرفة.

كشف الفنان كريم عبد العزيز، أن فيلم "ولاد العم" تم عرضه في البداية على النجم أحمد السقا، ليقدم دور الظابط الإسرائيلي، لكن الأخير رفضه، فيما تم إسناد الدور للفنان شريف منير.وقال الفنان كريم عبد العزيز، خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس، أن المخرج شريف عرفة، طلب منه أن يقرأ سيناريو الفيلم هو وأحمد السقا، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى مكتب عرفة، ووافق مباشرة على الدور.