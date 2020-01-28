شاهد.. كواليس تعرض لأول مرة من تصوير "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز (فيديو)









وقال عبد العزيز، خلال لقائه في البرنامج المذاع على قناة "dmc": "كنت بصور في إسكندرية أنا ونيللي كريم، وسالت مروان اإنت هتعمل جزء ثاني قالي معرفش بس القفلة تسمح، وفكرة الانفتاح على الافلام الغربية وانك تشوفي افلام امريكاني الجمهور مبقاش هو الجمهور لو مش هيشوف كريم او عز او السقا بزرار هيشوف امريكاني.وأضاف: "أنا ممثل جبان بصراحة انا عملت اجمل افلام حياتي ابو علي ومحطة مصر وواحد من الناس، بس عشان اكون حقيقي، مروان الصديق والمخرج اللي خلا كريم يدخل القفص هو ساعدني جدًا وفتح لي ابواب تفكير فالانسان ده أنا بعزه جدًا جدًا على المستوى الإنساني قبل الفني.على صعيد آخر شارك "عبد العزيز" في العديد من المسلسلات منها: تامر وشوقية ج3، الهروب، الجماعة، الكبير قوي ج5، وش تاني، امراة من زمن الحب.كما قدم "عبد العزيز" العديد من الافلام منها: عبود على الحدود، جنون الحياة، اضحك الصورة تطلع حلوة، جاي في السريع، ابو علي، واحد من الناس، في محطة مصر، فاصل ونعود، ولاد العم، الفيل الازرق ج2.