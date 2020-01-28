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بعد ظهوره في "صاحبة السعادة".. كريم عبد العزيز يتصدر تريند جوجل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:41 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر النجم كريم عبد العزيز، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد ظهوره مع النجمة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائيه شاشة "سي بي سي" الفضائية.

وتحدث كريم عبد العزيز، خلال الحلقة عن بداية مشواره الفني الذي بدأ منذ أكثر من من 25 عامًا، كما كشف عن أسرار لأول مرة في حياتة.

وفي سياق منفصل يستعد كريم عبد العزيز، لتصوير مشاهده في فيلمه الجديد"١٩١٩" مع النجم أحمد عز، وينتظر الجمهور هذا الفيلم بشكل كبير، كَونة يجمع نجوم كبار.

يشار إلي أن أخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز، فيلم "الفيل الأزرق ٢"والذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك الماضي، وحققق نجاح كبير وأعلي إيرادات في السينما.


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الكلمات المفتاحية

منوعات كريم عبد العزيز فن الفجر الفني

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