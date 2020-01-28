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رسميا.. كريم عبد العزيز يكشف حقيقة وجود جزء ثالث من "الفيل الأزرق"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:00 ص
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بوابة الفجر
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صرح الفنان كريم عبد العزيز، بأن هناك جزءًا ثالثًا من فيلمه الشهير "الفيل الأزرق"، وأنه سيقدم فى هذا الجزء دور الشخص "الملبوس" العفريت.

وأكد خلال لقائه فى برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، أن على الفنان التنويع في أدواره وتقديم شخصيات مختلفة وتناول الأمور الحياتية.

ووصف الجيل الذى يعيش فيه هو وأصدقائه الفنانين بأنخ جيل "خوف"، موضحًا أن هذا الجيل عندما يقوم بالتمثيل فى أى عمل سينمائى يكون تفكيره فى إيرادات الفيلم وهذا خطأ.



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الكلمات المفتاحية

كريم عبد العزيز فيلم الفيل الأزرق الفجر الفني

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