تقارير.. برشلونة يفكر في ضم مهاجم فالينسا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن بدء نادي برشلونة مفاوضاته من أجل ضم رودريغو مورينو مهاجم نادي فالنسيا فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





مفاوضات برشلونة مع فالنسيا بشأن مورينو

وأكدت التقارير أن مسؤولي برشلونة قد فتحوا خطوط اتصال مع نظرائهم في فالنسيا بخصوص ضم رودريغو مورينو مهاجم الخفافيش هلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعويض غياب المهاجم الأروغوياني لويس سواريز الذي افتقده البارسا بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة قريباً في حال إتمام المفاوضات.





برشلونة يسعى لتعويض غياب مهاجمه الأساسي

وتبحث إدراة برشلونة الإسباني تعويض غياب المهاجم الأروغوياني لويس سواريز الذي أجرى عملية جراحية في الركبة يغيب على إثرها مدة تصل إلى أربعة أشهر وفقا لما أكده الجهاز الطبي للفريق الكتالوني لذا فإن الفريق يبحث باهتمام عن التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





ترتيب برشلونة في الدوري الاسباني

وكان فريق برشلونة قد تلقى خسارة مفاجئة أمام مضيفه إشبيلية بثانية نظيفة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ميستايا ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الاسباني لكرة القدم ليتجمد رصيد البارسا عند النقطة 43 محتلا المركز الثاني في الليجا خلف المتصدر ريال مدريد الذي تغلب على بلد الوليد في الجولة ذاتها واتعلى الصدارة برصيد 46 من النقاط.





ويبحث نادي برشلونة تدعيم الهجوم هذا الشتاء عقب إصابة لويس سواريز مهاجم الفريق وغيابه لأربعة أشهر عن مباريات الفريق.



