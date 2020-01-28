أرسنال يسعي لخطف نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية نادي أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





آرتيتا يخلص خاميس من جحيم زيدان

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية بأن المدرب آرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي قد طلب من إدارة الجانرز سرعة التعاقد مع خاميس رودريغيز على سبيل الإعارة مع إدراج بند الشراء مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.





مشاركات رودريجيز تكاد لا تُحصى هذا الموسم

ومنذ عودة رودريجيز إلى ريال مدريد مطلع هذا الموسم قادما من صفوف بارين ميونخ الألماني واللاعب يعاني من قلة المشاركة وسط سلسلة من الإصابات كانت كفيلة بتهميشه في تشكيلة زين الدين زيدان، لتتصعب فرص مشاركة صاحب الـ28 مع الميرينجي هذا الموسم مما قد يدفع الاعب للموافقة على عرض الأرسنال.





ريال مدريد يتصدر الليجا

وفي سياق متصل خطف ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني أمس الأحد بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الاسباني لكرة القدم "الليجا" مستغلاً تعثر منافسه برشلونة الذي تلقى الخسارة أمام إشبيلية بثانية في الجولة ذاتها ، ليعتلي الملكي صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة مقابل 43 للبارسا الذي حل ثانياً.



