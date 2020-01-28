Advertisements
Advertisements
Advertisements

أرسنال يسعي لخطف نجم ريال مدريد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:30 ص
Advertisements
أرسنال
أرسنال
علي خلاف
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية نادي أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

آرتيتا يخلص خاميس من جحيم زيدان
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية بأن المدرب آرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي قد طلب من إدارة الجانرز سرعة التعاقد مع خاميس رودريغيز على سبيل الإعارة مع إدراج بند الشراء مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

مشاركات رودريجيز تكاد لا تُحصى هذا الموسم
ومنذ عودة رودريجيز إلى ريال مدريد مطلع هذا الموسم قادما من صفوف بارين ميونخ الألماني واللاعب يعاني من قلة المشاركة وسط سلسلة من الإصابات كانت كفيلة بتهميشه في تشكيلة زين الدين زيدان، لتتصعب فرص مشاركة صاحب الـ28 مع الميرينجي هذا الموسم مما قد يدفع الاعب للموافقة على عرض الأرسنال.

ريال مدريد يتصدر الليجا
وفي سياق متصل خطف ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني أمس الأحد بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الاسباني لكرة القدم "الليجا" مستغلاً تعثر منافسه برشلونة الذي تلقى الخسارة أمام إشبيلية بثانية في الجولة ذاتها ، ليعتلي الملكي صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة مقابل 43 للبارسا الذي حل ثانياً.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد يتصدر أرسنال اليوم أرسنال

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة حول واقعة "سوبر بابا"

منذ أقل من ساعتين

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

جامعة القاهرة تحذر: من ترفض خلع النقاب ممنوعة من التدريس

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 12 ساعة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 11 ساعة

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ أقل من ساعتين

أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لتهميش كورتوا وإستقطاب أخطبوط جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير سوداني للأهلي قبل موقعة الهلال في أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأمور حسمت.. مصير الشناوي من مواجهة الهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع قيمة خاميس رودريجيز

نجم ريال مدريد يفضل آرسنال على بايرن ميونيخ

"رودريجيز" على أعتاب أرسنال

ليفربول ينقذ خاميس من جحيم زيدان

سيبايوس يقرر الرحيل عن ريال مدريد والإنتقال لهذا النادي

بعد بيل.. زيدان يطرد نجم ريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

12:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status