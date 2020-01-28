مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020، أبرزها مباراة وادي دجلة ضد الزمالك في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ15"

وادي دجلة ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو "الدور نصف النهائي"

أستون فيلا ضد ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "الدور ربع النهائي"

ميلان ضد تورينو، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.





مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

العين ضد بونيودكور، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.





السيلية ضد شاهر خودرو، تقام المباراة في تمام الخامسة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





الريان ضد استقلال طهران، تقام المباراة في تمام الخامسة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.





الأهلي ضد استقلال دوشنبه، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.



