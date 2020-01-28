Advertisements
Advertisements
Advertisements

جابر نصار: النقاب يمنع التواصل بين الأساتذة والطلبة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:22 ص
Advertisements
جابر نصار
جابر نصار
أمنية فوزي
Advertisements
علق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعه القاهرة السابق، على قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب بجامعة القاهرة، قائلًا: "انتصار للجامعة وقيم التنوير والحداثة".

وأضاف "نصار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الانتصار الأهم والأول هو لجودة العملية التعليمية لعدة أسباب، منها أن هذا القرار كان لرئيس جامعة القاهرة السابق، والآن أصبح مبدأ قانوني يؤصل لمبدأ قضائي.

وأشار إلى أن الحكم يؤكد أن العملية التعليمية لا يمكن أن تصح مع النقاب، ومن ثم تحول من قرار إداري إلى حكم قضائي يجب أن يعمم على بقية الجامعات، مؤكدًا أن النقاب يمنع التواصل بين الأساتذة والطلبة.

وأوضح أن الحكم مبدأ قانوني لايجوز للمحاكم مخالفته، لافتًا أن القرار يشمل أيضًا مستشفيات جامعات القاهرة و"قصر العيني"، ولا يُنظر إليه بمنظور ديني؛ لأنه سيكون في هذه الحالة إفكًا مبينًا، حيث أن الأزهر ودار الإفتاء لهما رأي أن النقاب ليس دينيًا بل تفرضه الجغرافيا؛ حيث تتلثم النساء والرجال على حد السواء في الصحراء بسبب الغبار والطقس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جابر نصار توك شو النقاب أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. تشكيلة نارية للزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة| زيدان يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم.. لهذا السبب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خطوة واحدة تقرب برشلونة من ضم هداف البريميرليج

منذ ثلث ساعة

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة سارة من كيكي سيتين إلى لاعبي برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الهلال السوداني يًثير أزمة كبرى قبل لقاء الاهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 11 ساعة

شديد البرودة وغائم.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

جابر نصار: حكم حظر ارتداء النقاب بالجامعة: "تاريخي"

جابر نصار: لابد من تعميم قرار حظر النقاب داخل الجامعات والمدارس

"نصار": حظر ارتداء النقاب يجب تطبيقه على كل مؤسسات الدولة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

02:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status