جابر نصار: النقاب يمنع التواصل بين الأساتذة والطلبة

علق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعه القاهرة السابق، على قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب بجامعة القاهرة، قائلًا: "انتصار للجامعة وقيم التنوير والحداثة".



وأضاف "نصار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الانتصار الأهم والأول هو لجودة العملية التعليمية لعدة أسباب، منها أن هذا القرار كان لرئيس جامعة القاهرة السابق، والآن أصبح مبدأ قانوني يؤصل لمبدأ قضائي.



وأشار إلى أن الحكم يؤكد أن العملية التعليمية لا يمكن أن تصح مع النقاب، ومن ثم تحول من قرار إداري إلى حكم قضائي يجب أن يعمم على بقية الجامعات، مؤكدًا أن النقاب يمنع التواصل بين الأساتذة والطلبة.



وأوضح أن الحكم مبدأ قانوني لايجوز للمحاكم مخالفته، لافتًا أن القرار يشمل أيضًا مستشفيات جامعات القاهرة و"قصر العيني"، ولا يُنظر إليه بمنظور ديني؛ لأنه سيكون في هذه الحالة إفكًا مبينًا، حيث أن الأزهر ودار الإفتاء لهما رأي أن النقاب ليس دينيًا بل تفرضه الجغرافيا؛ حيث تتلثم النساء والرجال على حد السواء في الصحراء بسبب الغبار والطقس.

