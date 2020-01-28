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تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المقبلة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:04 ص
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الأهلي
الأهلي
علي ماهر حلمي
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إختم النادي الأهلي شهر يناير بفوز مهم على أرضه ووسط جماهيره، أمام نظيره نادي النجم الساحلي التونسي بنتيجة هدف مقابل لاشئ، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي جمعت بين الفريقين علي ستاد السلام الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الثالثة لبطولة دروي أبطال أفريقيا، في المركز الأول برصيد 10 نقاط يليه نادي النجم الساحلي التونسي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم يأتي نادي الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 9 نقاط وجاء نادي بلاتينيوم الزمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة ليودع البطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره نادي الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دروي أبطال أفريقيا، الاسبوع المقبل علي ملعب أم درمان الدولي بالعاصمة السودانية بينما يستضيف نادي النجم الساحلي التونسي نظيره نادي بلاتينيوم الزمبابوي علي ملعب رادس الدولي بالعاصمة التونسية.

تعرف علي موعد مباريات الأهلي المقبلة:

يبدأ النادي الأهلي شهر فبراير بمواجهة قوية من العيار الثقيل أمام نظيره نادي الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 1 فبراير المقبل علي ملعب أم درمان الدولي بالعاصمة السودانية الخرطوم ثم يلاقي النادي الأهلي نظيره نادي بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم السادس من فبراير ويستضيف بعدها النادي الأهلي نظيره نادي طلائع الجيش يوم العاشر من فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلي صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.

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